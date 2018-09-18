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19.09.2018

Пьяный житель Качугского района прострелил голову своему родственнику

Качугский район, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело по факту убийства 41-летнего жителя Качугского района. Мужчине выстрелили в голову из обреза, сообщает пресс-служба ведомства.

Преступление было совершено 12 сентября днём в одном из домов по улице Центральная села Заречная Качугского района. Известно, что трое мужчин распивали спиртные напитки. Между одним из гостей и хозяином дома произошла ссора. Владелец жилища и выстрелил в оппонента. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Подозреваемый 54-х летний местный житель задержано. Оказалось, что он был родственником мужчины, которого убил. Сейчас подозреваемый арестован.

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