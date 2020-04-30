Пьяный житель Куйтуна пытался скрыться от сотрудников полиции на отцовском автомобиле

Куйтунский район, 04.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Тулунский» пресекли неправомерные действия водителя, который управлял транспортным средством без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Накануне в дежурную часть полиции позвонил мужчина, который пояснил, что его автомобиль «Шевроле» взял покататься сын, который не был вписан в страховой полис ОСАГО. Для задержания водителя незамедлительно были направлены экипажи полиции.

Через некоторое время автомобиль был обнаружен в Куйтунском районе. Заметив полицейских, водитель попытался скрыться, но вскоре был вынужден остановиться. После этого молодой человек выскочил и машины и бросился бежать, но очень скоро был задержан.

Нарушителем оказался 22-летний местный житель, который ранее привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области. После прохождения медицинского освидетельствования, оказалось, что за рулем молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент в отношении лихача составлены административные протоколы по части 2 статьи 12.25 («Невыполнение законных требований сотрудника полиции об остановке транспортного средства»), по части 3 статьи 12.8 («Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортным средством») Кодекса об административных правонарушениях РФ.

КСТАТИ

С 1 по 3 мая сотрудники Госавтоинспекции Приангарья выявили 166 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения сотрудниками ГИБДД задержано 20 автомобилистов.