Пьяный житель Приангарья обматерил полицейского в поезде из Владивостока в Новосибирск

Забайкальский край, 11.01.19 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный житель Иркутской области подозревается в оскорблении сотрудника транспортной полиции. Восточно-Сибирское СУ на транспорте возбудило уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошёл 21 декабря в поезде сообщением «Владивосток-Новосибирск» на территории Забайкальского края. Мужчина обматерил полицейского в присутствии пассажиров и проводника.

Сейчас в отношении 41-летнего мужчины проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.