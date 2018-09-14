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15.09.2018

Пьяный житель Саянска выломал золотой ключик у деревянной скульптуры Буратино

Саянск, 15.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Саянске в ночь на 12 сентября пьяный 19-летний парень выломал золотой ключик у деревянной скульптуры Буратино в Сказочном парке. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как по тротуару, выйдя из кафе в первом часу ночи, идут трое молодых людей. Один из них, нетрезвого вида, забирается на опору, где установлена скульптура, и выламывает ключ. Остальные смотрят, говорят в администрации Саянска.

Все молодые люди установлены. Утром 13 сентября молодой человек, сломавший ключ, был в кабинете мэра вместе с матерью. Ему 19 лет, окончил 9 классов школы. Мотивы поступка он объяснить не смог. У него призывной возраст, но в армию его пока не взяли – не прошел медкомиссию.

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