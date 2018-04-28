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28.04.2018

Пьяный житель Усть-Илимска на «Жигулях» потерял колесо, спасаясь от погони ГИБДД

Усть-Илимск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске инспекторы ГИБДД в ходе преследования задержали нетрезвого водителя. Во время погони у «Жигулей», которыми управлял нарушитель, отлетело переднее колесо. Никто не пострадал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, инцидент случился около 6:30 27 апреля. Водитель «ВАЗа» попытался скрыться, едва увидел патрульную машину. По дороге он несколько раз игнорировал запрещающие сигналы светофора.

При резком повороте у легковушки отлетело переднее колесо, но водитель «Жигулей» проехал еще несколько километров и остановился. После этого правонарушитель попытался сбежать на своих двоих, но был задержан.

Им оказался 30-летний местный житель. Медосвидетельствование подтвердило, что мужчина был пьян.

Известно, что он попадался автоинспекторам при управлении транспортом в состоянии опьянения в 2010 и 2013 годах. Кроме того, летом 2016 года по решению суда его лишили водительских прав на два года. Теперь в отношении него будет возбуждено уголовное дело – за повторную пьяную езду.

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