Пьяный житель Усть-Илимска повёз собутыльника домой в багажнике

Усть-Илимск, 23.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске полицейские задержали пьяного водителя «ВАЗа». Оказалось, что он решил отвезти домой своего собутыльника. Пассажира он уложил в багажник.

Инцидент произошёл вечером 23 апреля. Дорожные полицейские обратили внимание на «ВАЗ», который хаотично передвигался по проезжей части, нарушая правила дорожного движения. Сотрудники полиции остановили машину. Оказалось, что за рулём находился 38-летний мужчина с признаками опьянения. Инспекторам нарушитель сам пояснил, что повез друга домой.

Сейчас пассажир и водитель привлечены к административной ответственности. Кроме того, в судебном порядке будет рассмотрен вопрос о лишении автолюбителя водительских прав, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.