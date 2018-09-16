Пьяный житель Усть-Илимска угнал машину от одного из местных баров

Усть-Илимск, 17.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Пьяный житель Усть-Илимска угнал на улице Дружбы Народов чужую «Ладу Гранта». Молодого человека задержали сотрудники управления Росгвардии по Иркутской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Машину угнали утром 16 сентября. О пропаже авто стало известно со слов владельца легковушки. Обнаружив пропажу, он сообщил о произошедшем работникам бара, недалеко от которого было припарковано авто, которые нажали тревожную кнопку.

На поиск транспортного средства были ориентированы все наружные наряды вневедомственной охраны и полиции. В течение десяти минут сотрудниками Росгвардии разыскиваемый автомобиль был остановлен в районе базы «Медвежий угол». В салоне находился 25-летний молодой человек. Сотрудники ОВО передали подозреваемого полицейским для дальнейшего разбирательства.