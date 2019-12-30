Пьяного водителя на угнанном «УАЗике» в Усть-Уде пришлось остановить с помощью стрельбы

Усть-Удинский район, 1.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Усть-Уда в ночь на 1 января полицейские применили оружие для остановки нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел около двух-трёх ночи. В ходе патрулирования полицейские заметили автомобиль УАЗ, который по ранее переданной ориентировке находился в угоне. Находившийся в отечественном внедорожнике мужчина при виде патрульной машины начал движение, игнорируя законные требования представителей власти остановиться.

В ходе преследования автотранспорта, который выехал за пределы населенного пункта, стражи порядка в соответствии с федеральным законом «О полиции» использовали табельное оружие, произведя несколько выстрелов по колесам. Только после таких крайних мер правонарушитель остановился и был доставлен в отдел полиции.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель, который в состоянии алкогольного опьянения на угнанном автомобиле решил прокатиться по посёлку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.