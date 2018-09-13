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14.09.2018

Пьяного жителя Байкальска сбил насмерть грузовой поезд

Байкальск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске грузовой поезд сбил насмерть 44-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина был пьян, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.

Инцидент произошёл вечером 6 сентября в районе остановочного пункта «Паньковка-2». Установлено, что байкальчанин переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай машинисту поезда предотвратить не удалось. В результате пешеход погиб на месте.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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