|Происшествия
|14.09.2018
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Пьяного жителя Байкальска сбил насмерть грузовой поезд
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Байкальск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Байкальске грузовой поезд сбил насмерть 44-летнего местного жителя. Оказалось, что мужчина был пьян, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского СУ на транспорте СКР.
Инцидент произошёл вечером 6 сентября в районе остановочного пункта «Паньковка-2». Установлено, что байкальчанин переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Несмотря на подаваемые звуковые сигналы и экстренное торможение, несчастный случай машинисту поезда предотвратить не удалось. В результате пешеход погиб на месте.
По факту случившегося проводится доследственная проверка.
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