Пьяную компанию пассажиров из Бурятии сняли с самолёта из Хабаровска в Иркутск

Хабаровск, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Семеро жителей Бурятии не смогли улететь из Хабаровска в Иркутск. Мужчины были очень пьяны, некоторые даже не могли передвигаться самостоятельно, потому их сняли с рейса. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ДФО.

О пьяных пассажирах сотрудникам полиции сообщил диспетчер службы авиационной безопасности. Он рассказал, что мужчины находятся в выдвижном рукаве для прохода на борт самолёта сообщением «Хабаровск – Иркутск». Оперативники доставили их в дежурную часть в аэропорту Хабаровска.

Оказалось, что компания состояла из мужчин в возрасте от 35 до 63 лет. Все правонарушители привлечены к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Решением мирового суда Хабаровска всем семерым правонарушителям назначено административное наказание в виде штрафа в размере от 500 до 600 рублей.