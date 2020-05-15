Пять лесных пожаров ликвидировано в Иркутской области за минувшие сутки

Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано пять пожаров. Все они – вновь обнаруженные, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

По одному возгоранию потушено в Усольском, Черемховском, Братском, Куйтунском и Тулунском районах. Общая площадь ликвидированных очагов составила 73 га, из которых 63 га, покрытых лесом.

Локализовать накануне удалось один вновь обнаруженный природный пожар площадью 4,5 га в Тулунском районе.

По сведениям Иркутской базы авиационной охраны лесов, пожар в Куйтунском районе зарегистрирован на арендованном участке, остальные – на незакрепленных территориях. По вине местного населения возгорания произошли в четырех случаях. Причиной двух возгораний стал переход огня в лес с земель иных категорий.

В тушении всех природных пожаров 16 мая было задействовано 63 работника лесной охраны, восемь мобилизованных граждан и 27 единиц наземной техники.