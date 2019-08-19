Пятеро пострадавших, среди которых двое подростков, госпитализированы после ДТП в Усольском районе 18 августа

Усольский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять человек, среди которых двое подростков, пострадали в ДТП в Усольском районе 18 августа. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла утром на 1793 километре автодороги Р-255 «Сибирь» неподалеку от отворота на поселок Новомальтинск. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер», двигаясь по федеральной трассе со стороны Усолья-Сибирского в направлении поселка Средний, при обгоне допустил столкновение с попутно движущейся иномаркой «Хендай Элантра», водитель которого поворачивал налево в сторону села Мальта. Из-за столкновения «Ленд Крузер» перевернулся.

Трое взрослых, а также двое подростков 11 и 16 лет, попали в больницу. По факту ДТП начато административное расследование. Полицейским предстоит дать правовую оценку действиям участников аварии.