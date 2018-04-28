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01.05.2018

Пятилетний мальчик в Братске попал под Мерседес с прицепом

Братск, 1.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 30 апреля пятилетний мальчик пострадал, попав под колеса прицепа Мерседеса Бенц-316. Водитель был трезв. Ребенок находится в реанимации.

По предварительной информации, ребенок забрался на жесткое прицепное устройство между автомобилем и прицепом в тот момент, когда водитель высаживал пассажиров возле дома №30 по улице Курчатова. Водитель этого не заметил и продолжил движение. Возле дома №22 мальчик упал.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, по факту произошедшего проводится расследование. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних выясняют причины и обстоятельства случившегося.

КООРДИНАТЫ:

  • Полиция нуждается в помощи для установления обстоятельств ДТП: если вы стали свидетелем произошедшего, позвоните по телефонам 8 (3953) 41-50-35 или 8-983-41-00-543.

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