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28.04.2018

Пятилетний усольчанин собрался в детсад и в одиночку прошел полгорода – ребенка спас подросток

Усолье-Сибирское, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском 17-летний Андрей Азаров заметил на улице пятилетнего мальчика без присмотра взрослых и помог ему вернуться домой. Как оказалось, самостоятельный малыш отправился в детсад, не сумев добудиться маму.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, мальчика студент Иркутского авиатехникума заметил утром 27 апреля в районе школы №10. На улице в тот момент было довольно холодно, дул ветер, шел дождь. Андрей Азаров посчитал, что оставленный без присмотра взрослых ребенок мог попасть в беду, и позвонил в полицию.

На место немедленно был направлен ближайший экипаж патрульно-постовой службы. Полицейские пытались выяснить адрес проживания ребенка, однако тот назвать его не смог, но через некоторое время сумел сориентироваться визуально, и стражи порядка доставили мальчика домой на улицу Коростова, где в квартире находилась его мать.

Как выяснилось, так и не разбудив маму, мальчик оделся и пошел в детсад один, пройдя через улицы Сеченова, Ватутина, трамвайные пути, автодороги.

Андрей Азаров. Фото полиции

По этому факту будет проведена всесторонняя проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении матери административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Руководство усольской полиции выражает благодарность Андрею Азарову за внимательное и чуткое отношение к окружающим и за проявленную взрослую ответственную гражданскую позицию.

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