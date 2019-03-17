Работник артели в Бодайбо наворовал золота на полмиллиона рублей

Бодайбо, 18.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Бывшего работника «Артели старателей Витим» приговорили к году заключения в колонии общего режима за тайное хищение золотосодержащего концентрата. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что мужчина является гражданином Украины и работал маркшейдером подземных работ в артели. Некоторое время он выполнял работы в качестве охранника золотоприёмной кассы. Воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдал, мужчина нескольких дней подряд перекладывал концентрат в карман своей одежды. Затем старатель пытался отправить похищенное через почту в Московскую область своему родственнику.

– Однако при направлении посылки через систему досмотра было установлено наличие в ней золотосодержащего материала, в результате чего она была вскрыта и осмотрена правоохранительными органами, – рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Ранее Бодайбинский городской суд приговорил мужчину к году заключения, но он подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд, который согласился с решением нижестоящей инстанции.

Напомним, инцидент произошёл в марте 2018 года. Тогда сообщалось, что работник артели украл промышленное золото, чистый вес которого составил свыше 200 граммов, и серебро весом около 20 граммов.