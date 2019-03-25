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26.03.2019

Работника лесопилки в Иркутском районе поймали на даче взятки полицейскому

Иркутский район, 26.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Хомутово Иркутского района 22 марта задержали управляющего пунктом отгрузки древесины за попытку дать взятку полицейскому. На предприятии обнаружили ряд нарушений законодательства, в том числе регионального характера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники специализированной группы по декриминализации лесной отрасли ОЭБиПК МУ МВД России «Иркутское» проводили рейд по проверке пунктов приема, переработки и отгрузки древесины. В ходе мероприятия 33-летний управляющий передал оперуполномоченному 20 тысяч рублей за несоставление административного протокола и последующего покровительства нелегальной деятельности.

О факте взятки оперативник доложил руководству, после чего следователи СУ СКР по Иркутской области возбудили в отношении взяткодателя уголовное дело. Санкция соответствующей статьи влечет наказание в виде штрафа в размере до 1,5 млн рублей.

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