Работница Качугского лесничества за взятку подделала документы на лес

Качугский район, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Качугский районный суд приговорил к семи годам условно работницу лесничества, признанную виновной в получении взятки в крупном размере и служебном подлоге. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде было установлено, что в феврале-мае 2017 года женщина, которая занимала пост старшего специалиста территориального отдела министерства лесного комплекса Иркутской области по Качугскому лесничеству, получила 228 тысяч рублей за незаконный отвод лесосек. Взятку ей дал индивидуальный предприниматель, занимающийся заготовкой леса.

– С этой целью работник лесничества вносила в договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан заведомо ложные сведения о том, что они поручают право заготовки древесины индивидуальному предпринимателю. Эти действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, выразившиеся в утрате права на выделение лесных насаждений для собственных нужд, – говорят в прокуратуре Иркутской области.

Суд назначил женщине наказание не только в виде условного срока, но и испытательный срок в четыре с половиной года. Также она лишена права занимать должности в государственных и муниципальных органах на пять лет.