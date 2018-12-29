|Происшествия
|31.12.2018
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Рецидивиста, напавшего на женщину в общежитии, задержали правоохранители в Тулуне
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Тулун, 31.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня, 31 декабря, в Тулуне сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на местную жительницу.
В течение двух часов оперативники разыскали и доставили в отдел полиции 32-летнего ранее неоднократно судимого мужчину, который в местном общежитии, угрожая физическим насилием, отнял у женщины сотовый телефон. Известно, что только 10 дней назад злоумышленник освободился из мест лишения свободы, где в общей сложности провел около 13 лет.
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