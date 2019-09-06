Рецидивиста, обокравшего квартиру в областном центре, задержали в Ангарске

Иркутск, Ангарск, 7.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в отдел полиции №4 Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» с заявлением обратилась 22–летняя местная жительница. Девушка сообщила, что неизвестный проник к ней в квартиру и похитил ювелирные украшения и ноутбук.

В ходе проведенных оперативно–разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска удалось установить личность подозреваемого в совершении противоправного деяния. Им оказался ранее судимый за имущественные преступления 46–летний иркутянин. После совершенной кражи он скрывался в Ангарске, где в скором времени и был задержан. При нем полицейские обнаружили часть похищенного имущества.

Как пояснил задержанный, на днях он распивал алкогольные напитки в компании своих приятелей, один из которых оказался родственником потерпевшей. Подозреваемый вытащил из его кармана ключи и проник в квартиру, где взломал замок межкомнатной двери и похитил вещи. После этого он вернулся обратно к знакомым и подбросил ключи от квартиры на прежнее место.

В настоящий момент задержанный помещен в следственный изолятор, в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

По данному факту следователями ОВД возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража».