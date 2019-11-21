Ревнивый бодайбинец за поджог жилого дома проведет в колонии строгого режима 12 лет

Бодайбо, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Бодайбинский городской суд вынес приговор горожанину, который сжег многоквартирный дом из ревности к сожительнице. За покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом, ему назначили 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает пресс-служба суда, также бодайбинца на полтора года ограничили в свободе по истечении срока заключения.

Напомним, житель Бодайбо поссорился с сожительницей и по пьяни задумал убить ее, проживающую с ней мать и двух ее детей. Взяв зажигалку, он отправился в подъезд, где поджег детскую коляску. В результате сгорели шесть квартир, еще шесть были приведены в непригодное состояние. Кроме того, пострадала престарелая женщина. Потерпевшими оказались 28 человек – им был причинен ущерб на общую сумму более 15 млн рублей. Дом решили признать аварийным и снести.