Режим чрезвычайной ситуации введен в Олхинском муниципальном образовании из-за угрозы подтопления

Шелеховский район, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Олхинского муниципального образования Шелеховского района введен режим чрезвычайной ситуации в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, в результате создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автомобильную дорогу «Шелехов-Большой луг». В администрации Шелеховского района создана рабочая группа комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия управленческих решений.

Сейчас в Олхе проводятся работы по обустройству заградительного рва и возводится вал для защиты автомобильной дороги и жилых домов. Всего задействовано 15 человек и шесть единиц техники.