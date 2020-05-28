Рыбака из Тулуна заподозрили в лесном пожаре

Тулунский район, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Тулунчанина заподозрили в лесном пожаре недалеко от села Евдокимова Тулунского района. Мужчина приехал на рыбалку, развёл костёр и оставил его без присмотра. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

О возгорании сообщили в дежурную часть ОВД. Прибывшие на место полицейские обнаружили пожар на площади нескольких гектаров и установили предполагаемый очаг возгорания. Распространение пламени оперативно локализовали и ликвидировали сотрудники лесхоза.

На месте пожара полицейские обнаружили остов уничтоженного огнём автомобиля. Вскоре сыщики нашли владельца транспортного средства. Им оказался 50-летний житель Тулуна. По версии оперативников, он приехал к озеру, развёл костёр и отправился на рыбалку, оставив огонь без внимания. Увидев, что пламя бесконтрольно распространяется, а его автомобиль охвачен огнем, рыбак покинул место происшествия.

В отношении мужчины будут составлены административные материалы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях действия особого противопожарного режима и нарушение норм самоизоляции, говорят в ГУ МВД по Иркутской области.