Рыбаки застряли в метель на Братском водохранилище: мужчин эвакуировали спасатели

Братск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Троих человек эвакуировали со льда Братского водохранилища спасатели Северо-Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

В ночь на 19 января на телефон спасения в Братске поступил звонок с просьбой о помощи. Рыбаки, возвращаясь с подлёдной рыбалки по ледовому полю Братского водохранилища, застряли на своём автомобиле в снегах. На помощь к ним поспешил товарищ, однако, его автомобиль тоже попал в снежный плен.

Так, трое мужчин на двух автомобилях оказались среди ночи в метель в районе мыса Коврижка. В четвёртом часу утра группа спасателей Северо-Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области отправилась на помощь терпящим бедствие. На снегоходе спасатели в течение получаса нашли людей и эвакуировали их в расположение отряда, где мужчины смогли обогреться. Медицинская помощь им не потребовалась.

Спасатели отметили, что в данном случае людей спасло наличие связи. При её отсутствии или с разряженным телефоном история могла завершиться трагически, поскольку рыбаки, отправляясь на рыбалку, выехали на лёд на автомобилях в неположенном месте.