Рыболова-браконьера поймали под Ангарском с незаконным уловом

Ангарск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В районе ангарского поселка Зуй на реке Ангара задержали транспортные полицейские 42-летнего жителя Иркутского района по подозрению в незаконном вылове рыбы.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте, мужчина сетями выловил рыбу различных пород в количестве 25 штук. Общий ущерб от незаконных действий браконьера составил около 18 тысяч рублей. Рыба и орудия лова изъяты.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание за незаконную добычу водных биологических ресурсов составляет два года лишения свободы.