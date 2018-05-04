Риэлтор из Ангарска получила пять лет колонии за мошенничество

Ангарск, 6.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Бизнес-вумен из Ангарска отправили на пять лет в колонию общего режима за три мошенничества. Своим жертвам она должна вернуть 2 млн 850 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Согласно материалам уголовного дела, 29-летняя женщина осуществляла предпринимательскую деятельность в АН «Арбат» и «Крепость». Её агентства недвижимости оказывали посреднические услуги при покупке, продаже, аренде недвижимого имущества.

Риэлтор находила клиентов, которым обещала продать их квартиры. Затем подыскивала покупателей. Им она уже предлагала совершить покупку квартиры по заниженной цене, не обговаривая это с продавцом. Кроме того, женщина настоятельно просила стороны сделки не разговаривать друг с другом о цене квартиры.

Меньшую цену, указанную в соответствующем договоре, ангарчанка объясняла тем, что это выгодно для сторон, чтобы не платить налоги. После заключения договора купли-продажи она забирала себе под видом удержания денежные средства, полученные от сделок.

Хранить деньги обещала до тех пор, пока не будут выполнены надуманные условия (фактическое освобождение квартиры, оплата коммунальных услуг и т.д.). Покупатели квартир об удержании денежных средств не просили и об этом ничего не знали. Риэлтор выдавала расписки потерпевшим о том, что вернет им всю сумму.

Даже после регистрации сделки она деньги не отдавала, тогда клиенты начинали беспокоиться. Они звонили и приходили в офис, требуя деньги. Злоумышленница вновь обещала их вернуть. Когда это не помогало, она всячески выкручивалась: говорила, что лежит в больнице, но обязательно все вернет, а порой и вовсе не отвечала на звонки. Устав от обещаний, обманутые клиенты ангарчанки обратились в полицию.

В судебном заседании подсудимая вину в содеянном признала частично, вновь обещая вернуть похищенные денежные средства, но так этого и не сделала, рассказали в Ангарском городском суде.