Росавиация: упавший в Байкал гидросамолет не имел сертификата летной годности

Ольхонский район, 20.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Гидросамолет, упавший в озеро Байкал возле Ольхона 13 августа, не имел действующего сертификата летной годности. Об этом сообщается в документах Росавиации.

По данным на 23 июля 2018 года в РФ соответствующие сертификаты имели 4575 воздушных судов. Гидросамолета Твин Би с регистрационным номером RA-2335G в этом списке нет.

Напомним, по предварительным данным, самолет при наборе скорости ударился о волну, на левом крыле был поврежден поплавок. Вероятно, из-за этого воздушное судно начало крениться и ушло под воду. На борту находился один член экипажа. В результате происшествия пилот не пострадал, самостоятельно покинул самолет. Свои проверки проводят Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР, Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Кроме того, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию этого происшествия.