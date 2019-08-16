Рослесхоз: ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась

СФО, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, но остается сложной. Интенсивность работ по тушению сохранится. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов, пишет пресс-служба Рослесхоза.

– В последние дни наметилась тенденция к уменьшению лесных пожаров. Ситуация стабилизируется, но остается достаточно сложной. Интенсивность работ по тушению лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будет сохраняться, – сказал он.

С учетом прогноза Росгидромета на ближайшие дни Рослесхоз поручил департаментам лесного хозяйства по Центральному, Приволжскому, Южному, Северо-Кавказскому и Уральскому федеральным округам принять во взаимодействии с лесными ведомствами регионов все необходимые меры по предупреждению возникновения лесных пожаров. В частности, отмечена необходимость увеличения интенсивности патрулирования на территории лесного фонда и территориях, примыкающих к лесным участкам, а также в лесостепных районах.

За прошедшие сутки площадь пожаров на территории Российской Федерации, по которым проводится активное тушение, сократилась более чем на 10 тысяч га, ликвидировано 53 лесных пожара общей площадью 61,2 тысячи га, в том числе три лесных пожара на землях ООПТ на площади 55 га. На удаленных, труднодоступных территориях было ликвидировано 20 пожаров на площади 100,5 тысячи га.

Как пояснил Михаил Клинов, суммарная площадь действующих в стране пожаров не означает, что на всей этой площади происходит активное горение леса. По методике учета пожар числится как действующий, пока он не потушен на всей площади его распространения, с учетом кромки или отдельных догорающих участков. Фактически горимые участки описывает такой показатель, как прирост площади, пройденной огнем за сутки.

По данным на 14 августа, в субъектах Российской Федерации проводились работы по тушению 173 пожаров на площади 256,8 тысячи га. В наиболее пожароопасных регионах, в частности, в республике Саха (Якутия) такая площадь составляет 1,3 тысячи га, республике Бурятия – 2,1 тысячи га, Красноярском крае – 132,6 тысячи га, в Иркутской области – 112,5 тысячи га.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 295 лесных пожаров.

На тушении лесных пожаров привлечены более 3,5 тысячи человек, 389 единиц техники, 25 воздушных судов. Авиамониторинг пожароопасной ситуации ведут 40 воздушных судов. Около 600 сотрудников региональных сил лесной охраны и ПДПС ФБУ «Авиалесоохрана» находятся в передислокации на участки лесных пожаров, где продолжается горение.

По данным Росгидромета, количество населенных пунктов, в которых отмечается задымленность вследствие лесных пожаров, за пять дней уменьшилось на 25 поселений. На 13 августа задымленность отмечалась в двух населенных пунктах Эвенкийского района Красноярского края и девяти населенных пунктах Иркутской области. Несмотря на сокращающееся количество пожаров в результате незначительных осадков и активных работ по тушению, западные районы республики Саха (Якутия) продолжают оставаться в зоне распространения дымовых шлейфов.

8 августа председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении Рослесхозу из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субвенций из федерального бюджета в объеме 1 млрд 889 млн 458,8 тысячи рублей на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров на территории республики Саха (Якутия), Красноярского края и Иркутской области. В частности, республике Саха (Якутия) будет предоставлено почти 391 млн рублей, Красноярский край получит 733,1 млн рублей, Иркутская область – 765,4 млн рублей.

Средства будут направлены Рослесхозом в указанные лесные ведомства субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по тушению лесных пожаров на удаленных, труднодоступных территориях. В частности, на расходы по привлечению сил парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», привлечению дополнительных сил и средств региональных баз авиационной охраны лесов, пожарно-химических станций и лесопожарных центров, на оплату арендованных воздушных судов гражданской авиации для переброски таких сил и средств на тушение лесных пожаров.