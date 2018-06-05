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06.06.2018

Роспотреб готов обратиться в суд от имени пострадавших при пожаре в иркутском «Комсомолле»

Иркутск, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Родители детей, пострадавших при пожаре в ТРЦ «Комсомолл» в Иркутске, вправе направить в адрес управления Роспотребнадзора по Иркутской области заявление с просьбой обратиться в суд в защиту их прав. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Роспотребе поясняют, что в соответствии с законодательством, потребитель имеет право на то, чтобы услуги были безопасны для его жизни и здоровья, потому вред, полученный во время ЧП в научно-развлекательном центре «Гравитация», расположенном в «Комсомолле», подлежит возмещению.

– Закон предусматривает и возмещение морального вреда, причинённого вследствие нарушения исполнителем прав потребителей. Размер компенсации определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда, – говорят в Роспотребе.

Родителям, которые решат обратиться в ведомство, необходимо будет предоставить заключение врача об оказании медицинской помощи. Выписка из истории болезни будет являться необходимым документом для доказательства факта причинения вреда здоровью ребенку.

Напомним, в ТРК «Комсомолл» 1 июня произошло воспламенение во время проведения химических опытов в научно-развлекательном центре на третьем этаже здания. Пострадали восемь детей, они получили термические ожоги первой и второй степеней. Управляющая компания ТРК также выступила с заявлением о том, что окажет поддержку детям и их родителям.

КООРДИНАТЫ:

  • Для получения подробных консультаций и правовой помощи можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Иркутской области по телефону: 8(3952) 33-58-36.

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