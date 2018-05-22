Роспотребнадзор Приангарья: мошенники начали прикидываться сотрудниками этого ведомства

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области информирует о новых видах мошеннических действий, когда злоумышленники под видом сотрудников ведомства выписывают «штрафы» или предлагают купить «нормативные документы за положительные результаты проверки».

Так, в одном из субъектов РФ неизвестные в форменной одежде должностных лиц Роспотребнадзора, представляясь сотрудниками ведомства, выписывали «на месте» квитанции об уплате штрафов в размере от 3000 до 5000 рублей.

От предпринимателей другого субъекта РФ поступила информация, что к ним обращаются неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, предлагают прибрести нормативные документы за положительные результаты проверки. Их привозит курьерская служба, она же и забирает деньги за указанные документы.

Жителей Приангарья просят проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер.

КООРДИНАТЫ:

При возникновении подобных ситуаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо обращаться в правоохранительные органы, а также информировать управление Роспотребнадзора по Иркутской области по телефону: 8-800-350-26-86.