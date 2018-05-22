ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
23.05.2018

Роспотребнадзор Приангарья: мошенники начали прикидываться сотрудниками этого ведомства

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Управление Роспотребнадзора по Иркутской области информирует о новых видах мошеннических действий, когда злоумышленники под видом сотрудников ведомства выписывают «штрафы» или предлагают купить «нормативные документы за положительные результаты проверки».

Так, в одном из субъектов РФ неизвестные в форменной одежде должностных лиц Роспотребнадзора, представляясь сотрудниками ведомства, выписывали «на месте» квитанции об уплате штрафов в размере от 3000 до 5000 рублей.

От предпринимателей другого субъекта РФ поступила информация, что к ним обращаются неизвестные, представляясь сотрудниками Роспотребнадзора, предлагают прибрести нормативные документы за положительные результаты проверки. Их привозит курьерская служба, она же и забирает деньги за указанные документы.

Жителей Приангарья просят проявлять бдительность и иметь в виду, что подобного рода действия носят мошеннический характер.

КООРДИНАТЫ:

  • При возникновении подобных ситуаций юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо обращаться в правоохранительные органы, а также информировать  управление Роспотребнадзора по Иркутской области по телефону: 8-800-350-26-86.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске