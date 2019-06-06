Россиянин спилил сотовую вышку, которая «мешала расти урожаю»

Тверь, 7.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Новозавидовский Тверской области спилил одну из опор вышки сотовой связи, отчего та рухнула на землю рядом с железнодорожными путями. Об этом сообщает «Афанасий бизнес» .

Инцидент произошёл в ночь с 29 на 30 мая 2019 года, сообщили в пресс-службе УМВД по Тверской области. Движению поездов происшествие не помешало и, к счастью, все обошлось без пострадавших.

Вскоре мужчина был задержан сотрудниками полиции. Он пояснил, что пошел на такие меры так как вышка мешала расти его урожаю.

Как пояснили в областном УМВД, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Ему грозит до двух лет лишения свободы.