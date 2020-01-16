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Происшествия
14.01.2020

Руководителя «Корпорации Ромашка» заключили под стражу

Иркутск, 14.01.20 (ИА «Телеинформ»), -  По решению Кировского районного суда Иркутска 40-летняя руководитель «Корпорации Ромашка» заключена под стражу. Собранных следователями материалов оказалось достаточно для изменения мошеннице меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Известно, что сейчас женщина помещена в следственный изолятор. Сейчас расследование продолжается, проводятся необходимые мероприятия, направленные на сбор доказательной базы, подтверждающей виновность фигурантки в инкриминируемом деянии. Следователи устанавливают других пострадавших, а также размер причиненного ущерба.

Напомним, руководителя «Корпорации Ромашка» подозревают в мошенничестве на 30 миллионов рублей. Более 40 человек из 14 регионов страны обратились в территориальные органы внутренних дел. Они инвестировали свыше 30 миллионов рублей в якобы прибыльные бизнес-проекты аферистки.

Выяснилось, что жительница Иркутска создала в одной из социальных сетей закрытую группу под названием «Корпорация Ромашка». Ее участники через интернет заключали различные сделки, перечисляя деньги руководителю проекта. Особым спросом пользовались так называемые VIP или закрытые сделки, дивиденды от которых доходили до 65% годовых. Необходимым условием для допуска к ним являлся взнос на счет получателя платежа от его же имени и последующее расторжение договора. Подобная схема не позволяла потерпевшему защитить свои права в суде, поскольку истец не имел на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных.

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