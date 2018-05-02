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03.05.2018

С 15 апреля в Приангарье оштрафовали 76 нарушителей особого противопожарного режима

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала действия особого противопожарного режима – с 15 апреля 2018 года – к административной ответственности привлечены 76 правонарушителей, в том числе три должностных лица. В отношении 18 лиц проводятся административные расследования.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, за первые майские выходные патрульными группами было обнаружено и ликвидировано более 30 возгораний сухой растительности. В отношении виновных лиц было составлено 23 протокола за нарушение требований пожарной безопасности, еще шесть – за  нарушение правил пожарной безопасности в лесах.

Напомним, в условиях особого противопожарного режима подобные нарушения влекут наложение административного штрафа на граждан – от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

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