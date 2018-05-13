С Мунку-Сардык шесть часов эвакуировали туриста из Приангарья с переломом ноги

Бурятия, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии спасатели на протяжении шести часов эвакуировали с вершины Мунку-Сардык жителя Иркутской области с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Несчастный случай случился при восхождении на вершину произошёл ещё 30 апреля, когда проходил межрегиональный горный фестиваль «Мунку-Сардык-2018».

Двумя днями ранее спасатели нашли и вывели заплутавших туристов. Мужчина и женщина заблудились при спуске с горы. Сообщение было получено в час ночи, через два часа туристов нашли в долине на высоте 1861 метр, травм и увечий они не получили.

Вечером этого же дня заблудилась семья, мужчина с женщиной и сыном не могли выйти на базовый лагерь. Девятилетнего мальчика спасатели эвакуировали на носилках. Спасательная операция длилась 1,5 часа.

Также 2 мая шестилетняя девочка опрокинула на себя примус и получила ожоги ног 2 и 3 степени. Спасатели оказали первую доврачебную помощь и передали ребёнка медикам.

Всего за время фестиваля к поисково-спасательным работам были привлечены 15 спасателей и четыре единицы техники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.