ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Происшествия
14.05.2018

С Мунку-Сардык шесть часов эвакуировали туриста из Приангарья с переломом ноги

Бурятия, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Бурятии спасатели на протяжении шести часов эвакуировали с вершины Мунку-Сардык жителя Иркутской области с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Несчастный случай случился при восхождении на вершину произошёл ещё 30 апреля, когда проходил межрегиональный горный фестиваль «Мунку-Сардык-2018».

Двумя днями ранее спасатели нашли и вывели заплутавших туристов. Мужчина и женщина заблудились при спуске с горы. Сообщение было получено в час ночи, через два часа туристов нашли в долине на высоте 1861 метр, травм и увечий они не получили.

Вечером этого же дня заблудилась семья, мужчина с женщиной и сыном не могли выйти на базовый лагерь. Девятилетнего мальчика спасатели эвакуировали на носилках. Спасательная операция длилась 1,5 часа.

Также 2 мая шестилетняя девочка опрокинула на себя примус и получила ожоги ног 2 и 3 степени. Спасатели оказали первую доврачебную помощь и передали ребёнка медикам.

Всего за время фестиваля к поисково-спасательным работам были привлечены 15 спасателей и четыре единицы техники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Сервис для бизнеса

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске