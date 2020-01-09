Иркутская область, 10.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2020 года 67 жителей Иркутской области спасены на пожарах. За прошедшие сутки 9 января зафиксировано 12 возгораний, на которых спасли троих человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в жилом районе Гидростроитель в Братске. Сообщение на пульт охраны поступило в третьем часу ночи 9 января. В результате пожара огнем поврежден пол в квартире на площади два квадратных метра. Спасатели вывели из задымленного здания двух человек. По предварительной версии, причина происшествия – неосторожное обращение с огнем.

Этой же ночью пожар произошел в Железногорске-Илимском. Сообщение о том, что загорелась квартира на первом этаже двухэтажного деревянного дома, поступило в 02:20. Десять жильцов эвакуировались самостоятельно, одного пострадавшего, 57-летнего мужчину, эвакуировали спасатели. Местный житель отравился угарным газом, ему потребовалась госпитализация. Причиной пожара стало короткое замывание электропроводки.