Иркутская область, 7.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала года семь жителей Иркутской области попались на удочку интернет-мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Житель Братского района на одном из сайтов нашел объявление о продаже компьютерной приставки, в качестве предоплаты перевел на банковскую карту «продавца» 14 тысяч рублей. Товар покупатель так и не получил, а мобильный телефон афериста стал недоступен.

Еще одной жертвой злоумышленников стала 42-летняя иркутянка, разметившая объявление о продаже мебели. Потенциальный покупатель, который оказался жителем Калужской области, попросил собственницу по телефону сообщить данные банковской карты и код, после чего накопления женщины исчезли со счета.

Аналогичным образом своих сбережений в размере 25 тысяч рублей в тот же день лишилась еще одна жительница областного центра, сообщившая тот же объем сведений потенциальному покупателю гарнитура.

Кроме того, жертвой мошенников стала 18-летняя ангарчанка, которая нашла на популярном сайте объявление о сдаче квартиры и перевела деньги лже-агенту недвижимости. Позже оперативники установили, что номер зарегистрирован в Свердловской области.