С начала года в Иркутске и Иркутском районе зарегистрировано 257 ДТП с участием пешеходов

Иркутск, 26.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С начала 2018 года на территории Иркутска и Иркутского района зарегистрировано 257 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате семь человек погибло, 256 получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, сотрудники ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Иркутское» на днях провели профилактическую акцию «Внимание, пешеход!». Мероприятие направленно на выявление несоблюдения водителями правил проезда пешеходных переходов, непредоставление преимущества пешим участникам дорожного движения, а так же на пресечение нарушения ПДД самими пешеходами.

В отношении нарушителей стражи порядка применили меры административного воздействия. За три дня акции полицейские выявили 93 правонарушения, 40 из которых – невыполнение требования ПДД водителем уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом, и 53 – нарушение правил дорожного движения пешеходами.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что в соответствии с правилами дорожного движения пешеходы при переходе проезжей части имеют преимущество перед транспортными средствами на пешеходных переходах, обозначенных разметкой и знаками, как на нерегулируемых пешеходных переходах, так и на регулируемых, при наличии соответствующего сигнала светофора. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель обязан снизить скорость, а в случае необходимости остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, находящихся на проезжей части, дав им возможность безопасно завершить переход дороги. В то же время пешеходам следует знать и неукоснительно соблюдать одно из главных правил: запрещается выходить на проезжую часть, не убедившись в личной безопасности.