С начала года в Иркутской области пьяные водители стали участниками 28 ДТП

Иркутская область, 9.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сотрудники ГИБДД в течение новогодних и рождественских праздников задержали 376 нетрезвых водителей. С начала года они стали участниками 28 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, один из таких случаев на днях произошел в Ангарске. Дорожные полицейские остановили автомобиль «Тойота», водитель которого не смог объяснить себе и окружающим, куда и зачем он ехал. Иномарка под управлением 49-летнего нарушителя была блокирована благодаря неравнодушному очевидцу, своевременно сообщившему об инциденте полицейским.

В ходе общения с инспекторами ДПС мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, за что теперь ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Еще один нетрезвый водитель выявлен в Аларском районе. Кроме прочего, в салоне автомобиля 59-летнего жителя села Бахтай обнаружено двуствольное ружье неустановленной марки. По факту незаконной перевозки огнестрельного оружия проводится проверка. В отношении мужчины возбуждены административные производства сразу по трем статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Помимо этого, за первую неделю этого года задержано 43 автомобилиста, ранее в течение года подвергнутые вышеуказанному административному наказанию. Теперь им предстоит нести ответственность по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи кодекса предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.