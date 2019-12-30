С начала года в Иркутской области зарегистрировано 60 пожаров

Иркутская область, 3.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на 15.00 3 января в Иркутской области с начала 2020 года зарегистрировано 60 пожаров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, на них погибли семь человек и еще трое получили травмы.

В ведомстве напоминают, что для обеспечения безопасности населения в период проведения новогодних и рождественских праздников до 9 января 2020 года на территории региона действует «особый противопожарный режим».

В этот период проведено 3495 подворовых обходов, 11 сходов граждан. О мерах пожарной безопасности в жилом секторе проинструктировано 4869 человек, распространена 5391 памятка на противопожарную тематику.

Проведено более 130 рейдов и патрулирований, в ходе которых проверено 150 мест проживания неблагополучных семей, а также проинструктировано 128 человек, проживающих в смежных зданиях и помещениях. Проинструктировано органами социальной защиты опеки и попечительства 128 человека.