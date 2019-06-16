С начала года в Приангарье выявлено 435 преступлений, связанных с наркотиками каннабисной группы

Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - За пять месяцев 2019 года в Приангарье выявлено 435 преступлений, связанных с наркотиками каннабисной группы.

Об этом стало известно на заседании областной антинаркотической комиссии под руководством губернатора региона Сергея Левченко, сообщает пресс-служба главы региона.

Одним из вопросов повестки заседания антинаркотической комиссии стала подготовка к проведению оперативно-профилактической операции «Мак – 2019». Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Иркутской области Валерий Коростылев в своем докладе отметил, что доступность сырья для изготовления наркотиков каннабисной группы по-прежнему является одним из основных факторов, влияющих на наркоситуацию в регионе. Такие виды наркотических средств, как марихуана, анаша, гашиш, гашишное масло, изготавливаются кустарным способом из дикорастущей и специально культивируемой конопли. Особенно часто употребление наркотиков этой группы встречается среди несовершеннолетних и молодежи.

– За пять месяцев 2019 года органами внутренних дел выявлено 435 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков каннабисной группы, в том числе на 29%, с 65 до 84, возросло количество выявленных сбытов. Из оборота изъято 350 кг наркотических средств каннабисной группы, что составляет 99,4 % от всех изъятых на территории региона наркотиков, – подчеркнул Валерий Коростылев.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков доложил, что в этом году на реализацию мероприятий подпрограммы «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами, токсическими и психотропными веществами» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на уничтожение очагов произрастания дикорастущей конопли выделено 519,8 тысяч рублей из средств областного бюджета.

– Хочу вас проинформировать, что из областного бюджета в мае мы выделили дополнительно министерству сельского хозяйства 400 тысяч рублей для уничтожения конопли на землях, собственность на которые не разграничена, и министерству лесного комплекса – 390 тысяч рублей для уничтожения конопли на территории Усольского лесничества. Важно принять все необходимые меры на всех уровнях власти для уничтожения конопляных полей, – добавил Сергей Левченко.