С начала года за нарушение правил пожарной безопасности оштрафовали больше тысячи жителей Приангарья

Иркутская область, 26.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за 2018 год за нарушение правил пожарной безопасности оштрафовали 1018 человек, включая 596 граждан, 339 должностных лиц, 83 юридических лица.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, по итогам надзорно-профилактической работы за 2018 год было составлено 2070 протоколов об административном правонарушении. Всего в органы дознания Госпожнадзора Иркутской области в течение года поступило около трех с половиной тысяч сообщений о пожарах, в том числе 778 – о лесных. По результатам расследования правонарушений в Ангарском городском округе, а также в Братском, Усть-Удинском, Иркутском, Жигаловском районах в суд направлены пять уголовных дел, по которым вынесены обвинительные приговоры.

Напомним, сейчас на территории Прибайкалья действует особый противопожарный режим, в рамках которого сумма штрафов за нарушение правил пожарной безопасности увеличена в два раза. Проверкам на предмет соблюдения требований пожарной безопасности подвергаются места торговли пиротехническими изделиями, проведения праздничных мероприятий, многофункциональные торговые центры и другие места с массовым пребыванием людей.