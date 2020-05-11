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Происшествия
12.05.2020

С начала мая в Иркутской области в ДТП погибли девять человек

Иркутская область, 12.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За майские праздничные дни с 1 по 11 мая на территории Иркутской области произошло 61 ДТП, в которых девять человек погибли и 71 получил травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, днем 7 мая на улице Байкальская в Иркутске столкнулись «БМВ» и «Тойота Пробокс». Предварительно сотрудниками полиции установлено, что 19-летний водитель «БМВ», при совершении поворота не предоставил преимущество проезда автомобилю «Тойота» и врезался в него. В результате ДТП три человека получили травмы.

8 мая на улице Южная в Братске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей. Предварительно установлено, что 22-летний водитель, управляя «ВАЗом», нарушил правила дорожного движения и столкнулся с автомобилем «Тойота Порте». В результате происшествия четыре человека получили травмы.

Госавтоинспекция обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, избегать резкого торможения. При движении использовать внешние световые приборы, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

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