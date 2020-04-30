С начала пожароопасного сезона в лесах Приангарья зарегистрировали около 200 возгораний, все – по вине людей

Иркутская область, 1.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С начала пожароопасного сезона в лесном фонде Иркутской области произошел 191 пожар на общей площади 17 тысяч га, в том числе 9957 га, покрытых лесом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на и.о. министра лесного комплекса региона Дмитрия Петренева.

– Сейчас Иркутской области ежедневно происходит от 19 до 26 лесных пожаров. 94,5% тушатся в первые сутки обнаружения. Это очень хороший показатель, который значит, что в целом лесопожарная обстановка находится под контролем, – отметил и.о. министра.

Дмитрий Петренев также рассказал, что министерством лесного комплекса с начала сезона проведено 1529 контрольных мероприятий, выявлено 319 нарушений правил пожарной безопасности в лесах, в том числе 25 нарушений особого противопожарного режима. Наложено 242 штрафа на сумму 4,9 млн рублей. Из них взыскано уже 4 млн рублей. 97 протоколов на граждан, находившихся в лесах, составлено за нарушение режима самоизоляции в условиях распространения инфекции коронавируса. 49 протоколов составлено за нарушение правил охоты.

Накануне майских праздников исполняющий обязанности главы министерства призвал граждан отказаться от посещения лесов.

Он также уточнил, что все зарегистрированные в регионе пожары произошли по вине человека. Возбуждено два уголовных дела по факту неосторожного обращения с огнем на территории Шелеховского и Качугского районов. По этим пожарам установлены виновные лица, будет взыскан не только ущерб, но и затраты на тушение пожаров.

Дмитрий Петренев также пояснил, как будет построена работа с сельхозтоваропроизводителями. По словам и.о. министра, в случае, если пожар перешел с земли, собственником которой является сельхозтоваропроизводитель (таких случае на данный момент два), и его вина будет доказана, а решения вступят в силу, то такие хозяева будут лишены государственной поддержки.

Как действовать, если пожар перешел с земель, которые не имеют собственника, в настоящее время решается. По словам Дмитрия Петренева, как правило, такие неразграниченные земли находятся в черте населенных пунктов, где соблюдение мер первичной пожарной безопасности должны осуществлять органы местного самоуправления. Проверяют и привлекают к ответственности должностных лиц, которые не обеспечили меры первичной пожарной безопасности, сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области.