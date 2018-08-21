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22.08.2018

С Шумака спасатели эвакуировали в Приангарье упавшего с высоты туриста

Бурятия, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - С Шумакских минеральных источников в Бурятии спасатели эвакуировали в Приангарье упавшего с высоты туриста.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, накануне вертолётом Ми-8 МЧС России с туристической тропы к Шумакским источникам был эвакуирован пострадавший.

В дежурную смену Байкальского поисково-спасательного отряда поступила информация о том, что на туристической тропе вблизи реки Шумак с горы сорвался человек. Упав с высоты 25 метров, 18-летний парень получил травму грудной клетки и из-за сильной боли не смог продолжить путь. В компании с ним была девушка, которая поддерживала молодого человека до прибытия спасателей и врача. Вертолёт приземлился на левом берегу реки Левый Шумак. Спасатели нашли пострадавшего и его сопровождающую на правом берегу реки и оказали первую помощь: обезболили и иммобилизовали. С множественными ушибами и, предположительно, переломом рёбер, пострадавшего транспортировали на жёстких носилках до вертолёта, переправив через реку. Спасательная операция заняла более часа. На базе Байкальского поисково-спасательного отряда пострадавшего уже ждала бригада скорой помощи.

Спасатели отметили, что молодым людям повезло – их заметили проходившие мимо туристы, которые и сообщили о происшествии. Походы в одиночку на горных маршрутах опасны. Регистрация туристического маршрута даже группой из двух человек – залог оперативной помощи спасателей в случае непредвиденной ситуации.

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