С Шумака в Бурятии в Иркутск эвакуировали туристку в переломом ноги

Бурятия, Иркутск, 10.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск из местности Шумак в Бурятии эвакуировали 64-летнюю женщину с переломом ноги. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области, вертолётом Ми-8 МЧС ее доставили в Иркутск. Спускаясь по горной тропе 8 августа, при переходе через ручей, туристка оступилась и настолько серьезно повредила ногу, что продолжить путь не смогла. Рядом с ней в этот момент находился только её муж. Поскольку путь супругов пролегал не по общему туристическому маршруту – пара просто гуляла по лесу – надежды на прохожих не было и мужчине пришлось оставить жену одну, отправившись за помощью. Мужчина, как смог, наложил на поврежденную ногу шину, привязав к ней полотенцами прямую палку. Он поставил палатку, помог перебраться туда жене, оставил ей продукты и воду, а сам пошёл к турбазе. В отсутствие сотовой связи выход был только один – вызвать спасателей по спутниковому телефону. Более пяти часов он спускался к турбазе и уже поздно вечером спасатели получили сигнал о происшествии. – В составе группы из четырех человек с врачом на борту мы вылетели на следующее утро с рассветом к тому месту, где, предположительно, находилась пострадавшая. Увидев палатку на склоне, посадили вертолёт на ближайшей ровной площадке – на берегу реки Шумак. К палатке, в которой ждала помощи женщина, мы поднимались в гору более километра, путь занял около 15 минут, – рассказывает спасатель подразделения экстренного реагирования Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Антон Решетников. Врач осмотрел ногу женщины и, констатировав перелом, оказал ей необходимую помощь. Закрепив пострадавшую на носилках, спасатели спускали её по отвесному склону в течение часа. Затем погрузили в вертолёт и доставили в Иркутск. – Супружеская пара ежегодно ходит по разным маршрутам перевала Шумак. При этом они забыли о своей безопасности: не позаботились о наличии связи в виде спутникового телефона и не поставили никого в известность о своём маршруте. Случись в пути нечто подобное с мужчиной, его жене ждать помощи было бы неоткуда. Кроме скал и крутых склонов существует еще одна опасность – риск встретить дикого зверя. В тех местах водятся медведи, – отметил Антон Решетников. ТЕПЕРЬ: новости о происшествиях в Иркутске и области — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... бурятия

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