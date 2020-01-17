Самолет иркутской компании «ИрАэро» сел в Москве на недостроенную «взлетку»

Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Москве 16 января борт иркутской авиакомпании «ИрАэро», выполнявший рейс по маршруту «Сабетта – Москва-Домодедово», сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу. По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет.

Как сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры, инцидент случился примерно в 14:20 по московскому времени. По факту происшествия проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.