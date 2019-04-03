Самолет МиГ-17 в Братске едва не рухнул с постамента из-за ветра

Братск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Самолет МиГ-17 в Братске едва не свалился с постамента из-за сильного ветра. Администрация города приняла срочные меры по установке дополнительного крепления, сообщает пресс-служба мэрии.

Самолет, установленный на постаменте возле Мемориала Славы, накренился из-за порывов ветра 2 апреля. Дополнительные крепления помогут обеспечить безопасность до принятия решения о дальнейшей судьбе монумента. Его придется либо демонтировать, либо ремонтировать без снятия объекта.

Фото пресс-службы администрации Братска

– Выполнена стяжка самолета с постаментом, установлен круглосуточный пост охраны. В администрации города пройдет совещание с проектировщиками и авторами проекта, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях. На сегодня был запланирован демонтаж истребителя, но из-за сильных порывов ветра работы отменили, – отметила заместитель директора по капитальному строительству МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» Братска Инна Кармановская.

С монументом такое произошло впервые за 39 лет, в тот день его порывы достигали 20 метров в секунду.

СПРАВКА:

Самолет-истребитель МиГ-17 установили возле Мемориала Славы в 1980 году в честь 35-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне.