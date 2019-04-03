|Происшествия
|04.04.2019
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Самолет МиГ-17 в Братске едва не рухнул с постамента из-за ветра
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Братск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Самолет МиГ-17 в Братске едва не свалился с постамента из-за сильного ветра. Администрация города приняла срочные меры по установке дополнительного крепления, сообщает пресс-служба мэрии.
Самолет, установленный на постаменте возле Мемориала Славы, накренился из-за порывов ветра 2 апреля. Дополнительные крепления помогут обеспечить безопасность до принятия решения о дальнейшей судьбе монумента. Его придется либо демонтировать, либо ремонтировать без снятия объекта.
Фото пресс-службы администрации Братска
– Выполнена стяжка самолета с постаментом, установлен круглосуточный пост охраны. В администрации города пройдет совещание с проектировщиками и авторами проекта, по результатам которого будет принято решение о дальнейших действиях. На сегодня был запланирован демонтаж истребителя, но из-за сильных порывов ветра работы отменили, – отметила заместитель директора по капитальному строительству МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» Братска Инна Кармановская.
С монументом такое произошло впервые за 39 лет, в тот день его порывы достигали 20 метров в секунду.
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