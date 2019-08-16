|Происшествия
|17.08.2019
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Самолеты Бе-200 МЧС завершили работу в Иркутской области
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Иркутская область, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне в Прибайкалье завершили работу воздушные борта Бе-200 ЧС МЧС России, которые были задействованы на тушении лесных пожаров в Качугском районе.
В течение дня 15 августа над горящими лесами был произведен 21 слив 252 тонн воды, ликвидировано 1050 метров горящей кромки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Всего за весь период работы авиации МЧС России в Иркутской области со 2 по 15 августа экипажи привлекаемых воздушных судов (двух самолётов Бе-200 ЧС, борта Ил-76, вертолетов Ми-8 и Ми-26) совершили 96 вылетов на пожары, 1056 сбросов 8 тысяч 800 тонн воды, потушив в общей сложности 85 километров горящей кромки лесов.