Самолеты Бе-200 МЧС завершили работу в Иркутской области

Братск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске вынесен приговор 44-летнему таксисту, который убил девятилетнюю девочку в июне 2018 года. Преступника осудили на 20 лет колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.