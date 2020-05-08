|Происшествия
|11.05.2020
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Самую крупную за всю историю Забайкальского нацпарка незаконную вырубку деревьев обнаружили инспекторы
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Бурятия, 11.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На территории Забайкальского национального парка «чёрные лесорубы» свалили 96 деревьев общим объёмом 60 кубометров. Эта незаконная рубка деревьев является самой крупной за всю историю существования нацпарка, сообщает пресс-служба «Заповедного Подлеморья».
Сотрудники нацпарка наткнулись на незаконную деляну 7 мая во время патрулирования территории.
Злоумышленники срубили 93 сосны и три лиственницы. В «Заповедном Подлеморье» отмечают, что причинён особо крупный ущерб лесным насаждениям в сумме 2 миллионов 897 тысяч 628 рублей. Проводятся оперативно-следственные мероприятия.