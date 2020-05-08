Самую крупную за всю историю Забайкальского нацпарка незаконную вырубку деревьев обнаружили инспекторы

Иркутская область, 3.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 2 мая в Иркутской области ликвидировано три лесных пожара. Один из них был зарегистрирован в Шелеховском районе, другой – в Качугском, а третий – в Черемховском районах. Общая площадь потушенных очагов составила 976 га, из которых 815 га, покрытых лесом.