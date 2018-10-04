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05.10.2018

Санитара иркутского психдиспансера отправили в колонию за убийство двух пациентов

Иркутск, 5.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Октябрьский районный суд Иркутска приговорил к 10 годам в колонии строгого режима санитара Иркутского областного психоневрологического диспансера за убийство двух пациентов. Мужчина забил их до смерти, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина работал санитаром неотложной наркологической помощи. В мае и августе 2017 года в своё дежурства он неоднократно избивал пациентов, чтобы «пресечь дезорганизованное поведение». При этом руки и ноги пострадавших были привязаны к койкам.

– Санитар неоднократно наносил им удары по грудной клетке и голове, чем причинил тяжкий вред их здоровью. В связи с этим потерпевшие были направлены на лечение в соответствующие медучреждения, где наступила смерть обоих пациентов, – рассказали в прокуратуре Иркутской области.

Суд первой инстанции квалифицировал действия мужчины в обоих случаях как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, и определил по совокупности преступлений к отбытию 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Не согласившись с квалификацией и чрезмерно мягким наказанием, государственный обвинитель подал апелляцию. Судом второй инстанции апелляционное представление удовлетворено, приговор Октябрьского районного суда Иркутска отменён. Окончательное наказание по совокупности преступлений определено в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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