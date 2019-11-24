«Сбербанк страхование»: Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов по доле бытовых пожаров в 2019 году

Иркутская область, 25.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов по доле бытовых пожаров в 2019 году. В целом по стране за январь-октябрь 2019 года количество страховых случаев в связи с возгораниями в квартирах клиентов СК «Сбербанк страхование» выросло на 28%, в связи с заливами – на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В зависимости от региона в компанию ежемесячно поступают до сотни обращений по страховым случаям, сообщает пресс-служба организации. Самые частые случаи – заливы при коммунальных авариях, на них приходится 70% от доли рисков по страховым случаям. Средняя стоимость ущерба от залива составляет примерно 100-150 тысячи рублей. Если вода проникла к соседям, то выплата производится и им за нанесенный ущерб. В ТОП-5 регионов по заливам входят Москва и Московская область (доля страховых случаев – 26% от общего количества заливов), Санкт-Петербург и область (5%), Самарская область (4,6%), Саратовская область и Башкортостан (по 2,6%). Доля Иркутской области – 1,7%. Пожары составляют 11% от всех рисков. Однако сумма выплаты по ним наиболее крупные. Как правило, огонь уничтожает большую часть имущества. Средняя выплата по этой причине в СК «Сбербанк страхование» составляет около 400 тысяч рублей. За январь-октябрь компания произвела 1334 выплат по всей стране. По числу бытовых пожаров в январе-октябре 2019 года самая высокая доля у Московского региона (5,3% от общего количества случаев по стране), Иркутской и Нижегородской областей (по 2,7%), Башкортостана (2,3%), Самарской и Свердловской областей (1,5%). В 2018 году в домах и квартирах произошло около 5 тысяч возгораний. Материальный ущерб по ним составил 1,55 млрд рублей. – Если мы предотвратим хотя бы 10% возгораний, то сэкономим, соответственно, около 100 млн рублей. Например, многие граждане устанавливают дома специальные устройства, сигнализирующие об угрозе. Это видеокамеры, датчики задымления, протечек, открытия дверей и «умные» розетки, – отметила руководитель управления по страхованию имущества СК «Сбербанк страхование» Валерия Юрова. По обновленному продукту страховой защиты жилья «Живи с комфортом», который запустили СК «Сбербанк страхование» и Сбербанк Телеком, стоимость датчика задымления и залива составляет всего 1,5 тысячи рублей. Столько же – извещатель о проникновении в дом или квартиру. В России ежегодно совершается более 100 тысяч квартирных краж. Убытки по ним достигают нескольких сотен тысяч руб. – в среднем, около 200 тысяч рублей. Примерно 67% возгораний происходит из-за неисправной проводки либо из-за дешевых некачественных розеток, которые не могут предотвратить резкого перепада напряжения и воспламеняются. Розетка с функциями защиты и статистикой энергопотребления обойдется в среднем в 3 тысячи рублей. Она может работать по расписанию и тем самым экономить электроэнергию. Есть возможность настроить включение обогревателя в 19:00 и выключение в 20:00, когда он уже не нужен. Или, если во время слива воды порвется сливной шланг от стиральной машины, то сработает датчик протечки. На мобильный телефон жильца придет уведомление, а розетка получит сигнал от датчика и отключит стиральную машину. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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